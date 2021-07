UEFA viskab mööda Euroopat laiali pillutud jalgpalli EM-i idee prügikasti

"Mina seda ideed enam ei toetaks. Arvan, et see toob kaasa liiga palju väljakutseid. Mõned võistkonnad peavad turniiri jooksul lendama 10 000 kilomeetrid ja mõned 1000. Lisaks pole see fännide suhtes aus. Juhtus, et ühel päeval mängis nende lemmikkoondis Roomas ja paari päeva pärast pidid nad olema juba Bakuus. Lendamiseks kulus neli ja pool tundi," rääkis Ceferin BBC-le.