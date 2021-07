Itaalia jalgpallikoondise kapten leidis inglaste finaali jõudmisele lihtsa selgituse

Chiellini sõnul on Itaalia edu võrreldes Inglismaaga ootamatum.

"Kui peatreener Roberto Mancini EM-i võitmisest rääkima hakkas, mõtlesime, et ta on hull. Aga ta on kolme aastaga ehitanud võistkonna, mis on karika lävel. Ta on meile iga mängu järel toonitanud, et "üks sentimeeter korraga". Ja nüüd ongi jäänud vaid üks sentimeeter," rääkis 36-aastane keskkaitsja.