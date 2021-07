Inglismaa fännid ründasid EM-i poolfinaali järel taanlasi, ühele poolehoidjale anti tema poja ees peksa

"Olime alumisel korrusel, poeg magas, kui inimesed märkasid ühel hetkel läbi akende, et meil on Taani särgid seljas," rääkis Greene. "Nad hakkasid vastu aknaid ja uksi peksma ning karjuma. Poeg küsis minult, miks nad niimoodi käituvad. Ma ei osanud talle midagi vastata."

Ühel hetkel avas bussijuht ukse. Greene'i sõnul proovisid nad olukorda maha rahustada, õnnitledes inglasi finaali pääsemise puhul. "Õhus oli agresiivne meeleolu, see hirmutas meid. See meenutas veidi zombi-filmi," meenutas taanlanna. "Minu poeg hakkas kartma ja ta ronis ülemisele korrusele. Järgnesin talle, et tema läheduses olla."

Greene'ide perekond polnud ainus, keda koduteel probleemid ootasid .15 aastat Londonis elanud taanlanna Jeanette Jorgensen sõnul lähenesid kohtumise järel ka talle inglased. "Staadionilt lahkudes hakkasid inimesed karjuma, et me ei kuulu siia," rääkis ta The Guardianile. "Meil oli Taani lipp kaasas ja nad proovisid seda minult ära tirida. Sain selle siiski kätte. Siis hakkasid nad mind aga juustest tirima ja ma ei suutnud uskuda, mis toimub. See oli üsna hirmutav."