EM-i PÄEVIK | Ronaldol kulus 22 mängu, et ületada rekord, milleni Platini jõudis 5 kohtumisega

Pikalt oli MM-ide suurimaks väravakütiks sakslane Gerd Müller, kes lõi 1970-ndatel kahe turniiriga 14 väravat. See rekord sai ületatud 2006. aastal, kui Brasiilia ründeäss Ronaldo jõudis 15 tabamuseni. 2014. aastal kerkis kõigi aegade parimaks Miroslav Klose 16 väravaga.

Nüüd on Ronaldo aga ainuisikuliselt rekordimees. Kaks väravat Ungari võrku tõstis ründetuusa saldo 11 tabamuse peale. Seega kulus Ronaldol Platini tippmargi ületamiseks 22 matši.

Nimetatud 11-st väravast koguni neli on Ronaldo löönud Ungari võrku. Kui sel korral tuli kaks tabamust, siis ka 2016. aastal kostitas ta ungarlasi kahe väravaga. Erinevus oli aga see, et tänavu võitis Portugal 3:0, kuid viis aastat tagasi mängiti 3:3 viiki.