VIDEO | Cristiano Ronaldo teisaldas pressikonverentsil Coca-Cola pudeleid: "Jooge vett!"

Portugallane tõstis need endast eemale ja nihutas lähemale veepudeli, öeldes: "Jooge vett!".

Viiel korral Ballon d'Ori pälvinud Ronaldo on ka varem karastusjookide teemal sõna võtnud. Mullu rääkis ta auhinnagalal avalikult, kuidas talle on vastumeelt, et tema poeg joob Coca-Colat ja Fantat ning sööb kartulikrõpse.