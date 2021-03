Kaptenipaela maha visanud ja väljakult minema tormanud Ronaldo: kõikidele Portugali elanikele tehti liiga

Juventuse superstaar otsustas enne kohtuniku lõpuvilet väljakult minema marssida, visates selle käigus ka oma kaptenipaela vihaselt murule. Ronaldo selgitas oma käitumist hiljem Instagrami postituse vahendusel.

„Ma olen alati andnud ja annan ka edaspidi oma riigi eest endast kõik. See ei muutu kunagi,“ teatas Ronaldo. „Siiski on mitmeid raskeid olukordi, millega on keeruline leppida. Eriti olukordades, kus liiga tehakse kogu Portugali elanikkonnale.“