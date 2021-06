Mängu parimaks valitud Ronaldo: hea algus turniirile oli meie enesekindluse jaoks väga tähtis

Oma EM-finaalturniiride 11. värava löönud Ronaldo rõhutas oma mängujärgses intervjuus kui suur kaal igal mängul sellel turniiril on. "Meie jaoks oli tähtis võita. Oli raske mäng tiimi vastu, kes kaitses väga hästi, aga me lõime kolm väravat. Ma olen meeskonnale väga tänulik, et nad aitasid mul kaks väravat lüüa ja mängu parima mängija auhind võita. Nüüd on tähtis samamoodi jätkata ning ka järgmine mäng võita," võttis portugallane võidu lühidalt kokku.