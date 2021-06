REUTERSI VIDEO | Cristiano Ronaldost ja Paul Pogbast eeskuju võtmine võib EM-il edaspidi karistusi kaasa tuua

Edaspidi võib selline käitumine aga karistusi tuua. "UEFA tuletas osalevatele koondistele meelde, et sponsorlepingud on turniiri toimumiseks üliolulised ning nende abil aidatakse ühtlasi arendada noorte ja naiste jalgpalli üle kogu Euroopa," vahendas BBC UEFA pressiteadet.

Tänavuse EM-i direktori Martin Kalleni sõnul on mängijad lepinguliselt kohustatud turniiri reegleid täitma. Samas lisas ta, et mõistab näiteks Pogba' käitumist, kes tegi seda usklikel põhjustel.

Kallen tuletas BBC vahendusel koondistele meelde, et nad on lepinguliselt kohustatud reegleid austama. Vastasel juhul on võimalik, et ees ootavad distsiplinaarkaristused. UEFA ei kavatse karistada ühtegi mängijat individuaalselt, vaid alaliitu, mille koondisesse pallur kuulub. "Iga alaliit saab ise vaadata, kas nad võtavad midagi mängija osas ette, kuid meie ühegi palluri kallale otse ei lähe. Meie lepingud kehtivad osalevate riikide jalgpalliliitudega," sõnas Kallen.