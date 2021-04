Juventus pääseb lõpuks Maurizio Sarrile palga maksmisest

Itaalia meistriliigas seitsmendal kohal asuva AS Roma peatreeneri Paulo Fonseca võimalik vallandamine on kõneainet pakkunud juba mitu nädalat.

Nüüd väidab Corriere dello Sport, et Roma klubi tegevjuht Tiago Pinto on kohtunud Sarri agendi Falai Ramadaniga ja esialgse kokkuleppeni jõudnud. Läbirääkimised jätkuvad, kuid ilmselt palgatakse Sarri suvel uueks peatreeneriks.

Sarri olevat AS Romaga töötamisest huvitatud eeskätt seetõttu, et klubis on esile tõusmas noored andekad mängumehed.