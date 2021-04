Arsene Wenger PSG lagunemisest: nad muutusid rumalal moel emotsionaalseks ja agressiivseks

Rääkides Mahrezi karistuslöögist, ütles Wenger telekanalis beIN SPORT: "See jääb selja keeranud kaitsjate [Leandro] Paredese ja [Presnel] Kimpembe hingele. Milleks asetada mees müüri taha pikali, kui müüris seisvad kutid müüri avavad? Isiklikult arvan, et see teine värav on sellisel tasemel vastuvõetamatu. Pole esimene kord, kui me näeme mehi selga keeramas ning Cityt seda ära kasutamas."

"Huvitav oli täna õhtul see, et seisul 1:1 lagunes PSG mentaalselt. See on koduliigas kaheksa mängu kaotamise tagajärg. Sellel on sellistes situatsioonides mõju. Seisul 1:1 teab meeskond, et nad on kaotanud mitmeid mänge, nad kannavad seda endas. Olukord pole enam sama mis hooaeg varem, kui nad olid liigas alistamatud," jätkas Wenger.