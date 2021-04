F1-sarja boss: jalgpalli päästaks eelarvepiirang

Teatavasti soovisid 12 Euroopa tippklubi nädalapäevad tagasi UEFA eurosarjadest lahkuda ja moodustada eraldiseisva Euroopa Superliiga. UEFA, FIFA ja fännide kriitika läks aga nii suureks, et tänaseks on neist meeskondadest üheksa otsustanud uue liigaga liitumisest loobuda.

"Meil on vormel-ühes olnud juba kahel korral samasugune olukord, kus oli oht, et sari laguneb, sest loodeti moodustada uus võistlussari, mis tooks sisse rohkem tulemusi ja raha," sõnas Domenicali intervjuus Itaalia väljaandele Sky TG24.

"Meie üritame hetkel kulusid kontrolli all hoida. Pole juhus, et see aasta on eelarvepiirangu esimene aasta, mis annab meeskondadele rahalise jätkusuutlikkuse osas hoopis teise mõõtme. Kui ma võin oma arvamuse öelda, siis peab jalgpallimaailm ületama sama takistuse ja tegema seda kiiresti. Erinevate osapoolte huvid tuleb tasakaalu saada," lisas Domenicali.