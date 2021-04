Eelmise nädala alguses tundus, et tänavune Meistrite liiga hooaeg võib varakult lõppeda ja PSG kuulutatakse ilma mängudeta võitjaks. Lõpuks Superliigat siiski ei tulnud ja Euroopa jalgpalli liit UEFA ei visanud sellesse sarja kippunud meeskondi Meistrite liigast välja. Seega on pidada veel viis kohtumist ja pärast seda on tänavune meister selge. Kas lõpuks jõuab kätte ka põllumeeste liiga lipulaeva kord?