Leicester City astus pika sammu Meistrite liiga jalgpalli suunas

Inglismaa meistritiitli on sisuliselt kindlustanud Manchester City, kellel on viis vooru enne hooaja lõppu 77 punkti. Manchester Unitedil on teisena 67 ja Leicesteril kolmandana 62 silma. Esikolmikule järgnevad Chelsea 58, West Ham 55, Liverpool 54 ja Tottenham 53 punktiga.