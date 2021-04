Bottas simulaatoritestist: ma ei jõudnud kokku lugeda, kui palju muudatusi me seadistuses tegime

"Käisin kahe etapi vahel Brackleys simulaatoris ning üritasin seadistuse kallal töötada, proovides leida vastuseid ning aidata meeskonda nii palju, kui ma saan, et autost parim välja võtta. Ma ei jõudnud kokku lugeda, kui palju seadistuspunkte me simulaatoril proovisime. Kui siia tulles on meil vähemalt head tööristad, mille seast valida," rääkis Bottas neljapäevasel pressikonverentsil, vahendab Autosport.

Bottase sõnul näitavad Mercedese andmed, et Red Bulli peamine eelis on hetkel kiired kurvid, raja ülejäänud aspektides on seis palju võrdsem. "Kuid Bahrein on omamoodi ringrada. Eks näis, kuidas siin saab olema. Bahreini asfalt on väga krobeline ja vähese pidamisega. Siin on pidamist palju rohkem ning rehvid ei tohiks nii üle kuumeneda," lisas soomlane.

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton osutas samuti, et Red Bull alustas hooaega suurepäraselt, kuid Mercedese lähenemine sellest, et neil polegi enam kõige kiirem auto, ei muutu.

"Meie jaoks ei muuda see midagi. Me läheneme nädalavahetusele samal viisil, nagu alati oleme teinud. Kui see pole katki, siis ära seda paranda," sõnas Hamilton.

"Meil on olnud Ferrariga mitmeid lahinguid, kui Seb (Sebastian Vettel - toim) seal oli. Peame pea maas hoidma ja tegema oma asja edasi. Väljakutsed meile meeldivad. Meie kõigi jaoks on põnev, et meile selline väljakutse on esitatud. See pole miski, mida me pelgaks."

Hooaja avaetapi kvalifikatsiooni võitis Bahreinis Max Verstappen ligi 0,4 sekundiga Hamiltoni ja Bottase ees. Põhisõidus ületas finišijoone esimesena Hamilton, Verstappen jäi pingelises duellis teisele kohale (+0,745), Bottas oli kolmas. Esimesena jäi poodiumilt välja Lando Norris McLareniga.