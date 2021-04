Michael Schumacheri hiiglaslik Šveitsi villa on müügis

Rohkem kui 20 000 ruutmeetril laiuv kinnisvara on Schumacheri naise Corinna poolt müüki pandud 58,7 miljoni euroga.

Briti tabloidleht The Mirror peab tõenäoliseks, et majamüügi ainus põhjus on rahastada Michaeli taastusavi, millele kulub nädalas 56 000 eurot ehk umbes 3 miljonit eurot aastas.