Helmut Marko kuuldustest Red Bulli trikkide kohta: täielik nonsenss!

"See on täielik nonsenss," ütles austerlane Sport1 telekanalile, vahendab F1i.com. "Oleme selle "müstilise" rattavedrustusega juba Bahreinis startinud. See pole üldse midagi erilist, kuid me pidime selle selliseks disainima, sest vajasime vedrustust, mis sobiks meie äärmiselt kitsa ja tiheda tagaosaga, mille oleme sel hooajal uue, väiksema ja kompaktsema Honda mootori ümber ehitanud."