McLareni juht tegi põneva ennustuse Mercedese tuleviku osas. Wolff: talle meeldib s***a levitada

Mercedese praegused sõitjad Lewis Hamilton (36) ja Valtteri Bottas (31) sõlmisid tänavuseks hooajaks uue ühe aasta pikkuse lepingu. Kuigi tänavune hooaeg on alles algfaasis, on juba praegu spekuleeritud palju Mercedese tuleviku osas.

Mercedest on seostatud George Russelliga, kelle leping Williamsiga lõppeb koos tänavuse aastaga. Samuti on tiimiga seostatud Red Bulli ässa Max Verstappenit. Kuigi hollandlane on seotud Red Bulliga 2023. aastani, on tema lepingus teatud klauslid, mis lubavad tal tänavuse aasta järel tiimi vahetada. Ka Red Bulli pealik Christian Horner on tunnistanud, et Verstappen on Mercedese huviorbiidis, kui Hamilton otsustab näiteks tänavuse hooaja järel karjääri lõpetada.

McLareni juht Brown usubki, et uuel aastal sõidavad Mercedeses Verstappen ja Russell. "Minu arvates oleks see Mercedese jaoks loogiline käik," vahendas Autosport ameeriklase sõnu.

"George'il on Mercedesega seoses olemas (britt kuulub Mercedese juuniorprogrammi - toim), Lewisel on üheaastane leping ning Max on põhimõtteliselt vabaagent tänavuse aasta järel," arutles Brown. "Ma ei taha suunata, kuidas asjad lähevad, aga lihtsalt mulle tundub, et nii võiks minna. See oleks Toto jaoks loogiline käik, kuid mul pole aimugi, kas nii ka läheb."

Austria väljaanne Österreich küsis Mercedese juhilt Wolffilt, mida ta Browni jutust arvab. "Brown on nagu Christian Horner. Neile meeldib s***a levitada. Mind ei huvita see," teatas Wolff.

"Max on kindlasti erakordne noor sõitja, kes on kõigi radaril," ütles Wolff veebruaris Autospordile. "Nagu olen ka varasemalt öelnud, siis me ei suhtle teistega enne, kui oleme praeguse kahe sõitjaga asjad selgeks saanud."