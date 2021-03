Kolmekordne vormel 1 maailmameister: kui Verstappen sõidaks Mercedesega, paneks ta Hamiltoni kindlalt paika

"Vormel 1 on sari, kus sõitjatel on erinevad autod ja seega on keeruline sõitjaid täpselt võrrelda. Aga olen kindel, et kui Verstappen sõidaks Mercedesega, paneks ta Hamiltoni kindlalt paika. Max võib agressiivsuse tõttu rohkem vigu teha, aga minu arvates on ta parem kui Hamilton. Hamiltoni jaoks on Mercedeses kõik liiga lihtne, sest tiimi teine sõitja on Valtteri Bottas," rääkis Piquet väljaandele Autosport.