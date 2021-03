Dortmund lajatas suveks Haalandile vinge hinnasildi, ManCity esiründaja lahkumine lööb turu kihama

Praeguseks kõigest 20-aastane Haaland on end tõestanud juba tõelise väravamasinana. Meistrite liigas on ta pidanud kahe hooajaga kõigest 14 kohtumist, kuid selle ajaga on ta löönud juba 20 väravat. Kui Cristiano Ronaldo oli sama vana, siis oli tema nime taga 0 Meistrite liiga väravat. Lionel Messi jõudis enne 21-aastaseks saamist kirja saada kaheksa tabamust.