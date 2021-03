Madridi Real loobub suurtest sihtmärkidest ning toob Cristiano Ronaldo ja Gareth Bale'i tagasi?

Nii kirjutab Hispaania mainekas ajaleht AS, et Realis on küpsemas plaan, et taas oleks aeg kokku tuua BBC ehk Karim Benzema, Gareth Bale ja Cristiano Ronaldo. Kui 33-aastane Benzema kuulub jätkuvalt Reali ridadesse, siis 36-aastane Ronaldo pallib praegu Torino Juventuses ning 31-aastane Gareth Bale on Tottenhamis laenul.