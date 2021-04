Läheb põnevaks: väravamasina Haalandi esindajad kohtusid kahe Hispaania superklubiga, järgmisena ootavad ees Inglismaa tipptiimid

Pärast Barcelona esindajatega kohtumist lendasid Raiola ja vanem Haaland Madridi, kus kohtuti Reali klubi juhtidega. Romano rõhutab, et ühegi klubiga Haaland hetkel lepingut sõlmimas pole. Kohtumiste eesmärk on kuulda lähemalt huvi tundvate klubide tulevikuplaanidest, eesmärkidest ning potentsiaalsetest pakkumistest, mida klubi on valmis Dortmundile Haalandi eest tegema.

Viimaste teadete kohaselt on Dortmund valmis sel suvel norralasest loobuma, kuid seda minimaalselt 150 miljoni euro eest. Seejuures tasub aga meeles pidada, et järgmisel suvel saaks Haalandi kätte palju odavamalt. Nimelt lasi tema agent Raiola panna lepingusse punkti, et 2022. aasta juunist on norralasel kindel väljaostuklausel ja selleks summaks on 75 miljonit eurot.