KUULA | „Futboliit“: koroona, Getulio, Meistrite liiga power rankings ja valitsuse kummaline otsus

Kuidas sai Flora võistkond teada, et kohtumist, millele nad parasjagu sõitsid, ei toimu? Mida arvata Getulio Aurelio Fredo ja Marek Naarise skandaalidest? Milliseid järeldusi sai teha Meistrite liiga viimastest kaheksandikfinaalmängudest ning millised on esimesed muljed veerandfinaalpaaridest? Lisaks arutatakse ka Eesti jalgpallikoondise eelseisvat kohtumist Tšehhiga, mille eel on juba tekkinud suur poleemika.