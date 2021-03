ManCity andis alla ning loobus Lionel Messi jahtimisest. Mis saab Messist aga edasi?

La Liga Santander - FC Barcelona v SD Huesca Foto: Albert Gea, Reuters/Scanpix

Eelmisel suvel on tõsiselt õhus võimalus, et Lionel Messi lahkub FC Barcelona jalgpalliklubi ridadest. Toona räägiti väga kindlas kõneviisis, et Messi siirdub mängima Manchester City'sse. Nüüd viitavad kõik märgid sellele, et ManCity on loobunud Messi jahtimisest.