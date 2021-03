Tänaseks on maailmas surnud üle 2,7 miljoni inimese koroona tõttu või osaliselt koroonast tingituna. Viirus on nõudnud ka paljude spordimaailmaga seotud inimeste elu nii Eestis kui ka välismaal. Delfi tegi tagasivaate viimase aasta arhiividesse ning toob välja mõned spordiga lähedalt seotud olnud inimesed, kelle eluküünal on nüüdseks kustunud.