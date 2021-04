Conor McGregor pakkus UFC bossile kihlvedu, millest keeldumine säästis White'ile kolm miljonit dollarit

White rääkis kogu loo ära CBS raadiosaates "The Jim Rome Show". Seda tsiteeris Briti tabloid The Sun .

"Tahate teada, kui enesekindel see poiss on? Ma ei usu isegi, et ma seda ütlen, aga ta ütles kord mulle ja Lorenzole (endine UFC boss Lorenzo Fertitta - toim): "Ma vean 3 miljoni dollari (2,5 miljonit eurot) kihla, et nokauteerin ta teises raundis," rääkis White.

"Mulle meeldib panustada, ma ei tea, kas nii palju, et ka selline kihlvedu vastu võtta. Kui ma räägin, kui ekstreemselt enesekindel see tüüp on, on see imekspandav. Ta on unikaalne ja lummav inimene, keda kuulata. Lõbus kuulata ja lõbus ka vaadata."