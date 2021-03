Saladus tuli välja: Habib Nurmagomedovi edasine tulevik sai selgeks

32-aastane Nurmagomedov käis viimati ringis mullu 24. oktoobril, kui ta alistas UFC 254 peamatšis Justin Gaethje ning kaitses sellega kergkaalu meistrivööd. Selle võidu järel teatas ta koheselt, et tema profikarjäär on sellega läbi. Vabavõitlejana võitis ta kõik oma 29 matši.

Kui esialgu loodeti, et Nurmagomedov mõtleb siiski ringi ja naaseb võitlusringi, siis nüüdseks on ta alustanud tööd treenerina.

Siiski on ta tegemas veelgi tõsisemat treeneritööd. Nimelt on ta abistamas UFC-staari Luke Rockholdi. Mõlemad mehed treenivad American Kickboxing Academy's ning Rockholdi sõnul soovib Nurmagomedov aidata tal võitlusringi naasta.

„Tundsin, et minu naasmine on lähedal. Eriti tekkis mul see soov, kui Habib pakkus mulle oma abi ja avaldas soovi mind treenida,“ sõnas Rockhold TMZ-le. „Ta tahab olla suur osaline minu tagasitulekus. On veidike naljakas Habibi uues rollis näha. Temast saab tulevikus maailma parim treener. Ta tahab seda. Ta tahab astuda oma isa jälgedes ja saada suureks treeneriks.“