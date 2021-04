Rootsi kõrgushüppekuulsus avalikustas tegeliku põhjuse, miks ta haiglasse sattus

Sjöberg teatas nädal aega tagasi, et võitleb juba pikemat aega haiglas raske kopsupõletikuga ja käis ära ka "Kuu varjuküljel".

"Käsin ära Kuu varjuküljel, et näha, kuidas seal asjad töötavad. Tulin koju tagasi pikemat teed mööda. Leppisin major Tomiga kokku, et ta annab mulle teada, kui minu aeg on lahkuda," kirjutas rootslane sotsiaalmeedias, lisades lõppu teemaviite #notmytime (pole veel minu aeg – toim.).

Nüüd avalikustas Sjöberg uue postitusega, mis tal tegelikult juhtus, ning lükkas ümber kuuldused, et ta sattus haiglasse narkootikumide üledoosi või alkoholi tõttu.

"Minu vihkajad saadavad üsna avalikult sõnumeid, et ma maksan nüüd ränka hinda selle eest, et hävitasin lolli peaga ise oma keha," kirjutas Sjöberg ja jätkas: "Minu puhul oli haiglasse sattumise põhjuseks krahh, mille selle aasta alguses üle elasin. Ma ei läinud kohe pärast avariid haiglasse uuringutele. Viskasin oma tervise üle nalja. Minu moto on alati olnud, et teistel inimestel on asjad veelgi hullemad kui minul."

Rootslane lisas, et kuna nädal pärast autoõnnetust tundis ta üle keha ennast väga halvasti, arvas ta, et põeb koroonaviirust. Tegelikuks põhjuseks olid kopsud, mis said ilmselt avariis kannatada ja mis ei suutnud enam hapnikku omastada.

"See oli nii kaugele jõudnud, et ma poleks ilmselt ilma meditsiinilise abita üle elanud enam ühtegi päeva," tunnistab ta.

"Õnneks on sõpru, kes minust hoolisid. Nad käisid mul külas ja panid mu ringi mõtlema. Nad päästsid mu elu," tänas kõrgushüppelegend sõpru, kes ta sundisid uuringutele minema.

Sjöberg tuli eduka sportlaskarjääri jooksul korra maailmameistriks ja võitis kahel korral olümpial hõbemedali. 1987. aastal viis ta kõrgushüppe maailmarekordi 2.42-ni.