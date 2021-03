Kuno Tehva tunnistas skandaali puhkedes tehtud vigu: peame aru saama, et Nõmme Kalju ei ole PR-agentuur

"Tegemist on äärmiselt kurva looga ja see sadas meile nagu välk selgest taevast nädalavahetusel kaela," rääkis Tehva intervjuus ERR-ile, vahendab ERR Sport . "Selliseid fakte, mis on nüüdseks ilmunud, ei ole Nõmme Kaljul kunagi teada olnud – muidu oleksime juba ammu väga jõuliselt reageerinud."

"Sellega võib-olla jäi mulje, et lõime omavärava, kuid meil on väga tubli tegevjuht Ehte Eamets, kes ei tolereeri absoluutselt selliseid asju. Kontekst läks aga paigast ära sellega, et uudised tulid välja reede hilisõhtul," selgitas Tehva. "Postimehe artikkel ilmus 20.00 ja see vastus oli suunatud Postimehe artiklile, mille kontekst oli Kalju suunas natuke laimav. Südaöösel ilmus Soccernetis täispikk lugu, kus oli esimest korda välja toodud järgmine fakt ja sinna oli kaasatud siis Postimehe vastus. Hommikul, kui inimesed ärkasid, jäi neile mulje, et see oli Kalju avaldus antud olukorras. Siin läks kahjuks asi valesti, aga tuleb aru saada, et Nõmme Kalju ei ole PR-agentuur, oleme siiski jalgpalliklubi," sõnas Tehva.