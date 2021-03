Nõmme Kalju endine juhtivtöötaja: jalgpalliliidule sai edastatud, et mingi Getulio keiss on politseis

Eesti vutijuht väitis loetud tunnid hiljem, et see väide on vale, kuid Nõmme Kalju endise noortetöö juhi Kristen Viikmäe kommentaaride põhjal võiks oletada, et tõde jääb kuskile vahepeale, kirjutab Õhtuleht.

"Meil oli ikka aeg-ajalt klubi ja liidu vahel kohtumisi. Mäletan vaid, et ühel kohtumisel – ja see võis olla mitu kuud hiljem – tuli jutuks, et Getulioga seotud mingisugune keiss on politseisse jõudnud," kommenteeris Viikmäe.

"Mul on raske tagantjärgi midagi täpsemalt öelda, aga mäletan lihtsalt, et see tuli jutuks kohtumisel, kus viibisid jalgpalliliidu esindajad," lisas Viikmäe.

