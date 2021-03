DELFI VIDEO | Vaata, kuidas Getúlio selgitas ahistamisjuhtumit, mille kohta 17-aastane jalgpallur esitas politseisse kaebuse

Endine Nõmme Kalju naisjalgpallur Birgit Tikk paljastas eelmisel nädalal Soccernet.ee -le, et ka tema langes Brasiilia treeneri Getúlio seksuaalse ahistamise ohvriks.

"Ta tegi mulle massaaži ja äkitselt käppis mind jalgevahelt. Selle peale reageerisin ja küsisin "what the fuck?" rääkis eksjalgpallur. Juhtum jõudis politseisse, kuid kuna karistusseadustiku mõistes ei olnud tegemist kuriteoga, siis 2015. aasta veebruaris kriminaalmenetlus lõpetati.

Kui Getúlio väitis Delfile, et politsei lõpetas uurimise, sest leidis, et tüdruk valetas, siis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet lükkas Õhtulehes need väited ümber. "Politsei ei kahtlustanud toona ega ka nüüd valeütluste andmist või valetamist kannatanu või tunnistajate poolt," lausus Raivet.