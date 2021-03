„Treener kasutas mind lapsena seksuaalselt ära.” Miks avalikustada 13 aastat vana lugu või alustada kohtuteed 40 aastat hiljem?

„Mulle jäi arusaamatuks, miks oli vaja enda reklaamimiseks teise inimese mainet kahjustada ja tulla välja 13 aastat tagasi juhtunud asjadega,” ütles seksiskandaali põhjustanud Nõmme Kalju jalgpallitreeneri Getúlio Aurelio Fredo kaitsja Robert Sarv.

Aga asi on tegelikult lihtne. Hiljuti rääkis avalikkusele oma loo USA jooksja Marisa Sutera Strange. Teda kasutas treener seksuaalselt ära 1980. aastal. Kuidas on see tema elu mõjutanud ja miks alustas ta nüüd, 40 aastat hiljem, kohtuteed?