Aivar Pohlak: Tehva üritab jälgi segada. Mina ei teadnud politseiuurimisest midagi

„Püüdsin provotseerida neid ja ütlesin klubi tegevjuhile Ehte Eametsale, et see on jama, mis teil seal Getulioga toimub. Ta vastas, et on jah. Jäin toona mõtlema, et mida ta selle vastusega mõtles,“ meenutas Pohlak. „Võib-olla sattus see politsei uurimisega samale ajale. Raske ütelda. Igatahes meie ei teadnud uurimisest midagi.“