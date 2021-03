Jalgpalliliit tahab Getulio osas otsuse langetada homme, treeneri esindaja palus selgitusteks ajapikendust

"Nõmme Kalju saatis meile oma selgitused ning Fredo Getulio Aurelio esindaja, vandeadvokaat Robert Sarv informatsiooni, et nemad antud tähtajaks selgitusi esitada ei jõua, vaid soovivad nädal aega ajapikendust. Meie väljastasime oma teate juba reedel ega ole sellega alaliidu reegleid rikkunud. Reeglite järgi peame selgitusteks aega andma 24 tundi, antud juhul oli seda ligi kolm päeva. Sellises olukorras, mis on avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all ja kus on hulk informatsiooni juba teada, ei ole loogiline hakata nädala kaupa ajapikendust taotlema," ütles Eesti Jalgpali Liidu infojuht ja alaliidu distsiplinaarkomisjoni liige Mihkel Uiboleht.