Freestyle-suusatamine on võrreldes traditsiooniliste talialadega seni veel veidi teistsugune ja eri rahvuste omavahelist sõbrustamist tuleb rohkem ette. Teisalt koondiste roll aina kasvab ehk omadel ja võõrastel tehakse võrreldes varasemasega siiski rohkem vahet. Ekstreemsporti toetav Austria energiajoogigigant Red Bull hoiab vanu traditsioone aga elus ja see on aastate jooksul teinud ka 21-aastase Sildaru elu omajagu lihtsamaks.