20. oktoobril kerkis Eesti kurlinguduo Marie Kaldvee/Harri Lill maailma edetabelis esikohale. Niimoodi numbritele otsa vaadates tuleb tõdeda, et just jäähallist leiame me praegu Eesti kõige edukamad talisportlased. Nagu paljud siinsed talitipud, siis on ka 28-aastane Kaldvee ja 32-aastane Lill aastate jooksul teinud koostööd rahvusvaheliste spetsialistidega. Teel 2026. aasta Milano-Cortina olümpia poole on neid nüüdsest abistamas soomlasest juhendaja Tomi Rantamäki, kelle allkirja nimel tuli eestlastel konkureerida mitme tunduvalt rahakama koondisega.