Heiko Rannula tähtsast võidust: vastane oli favoriit, meie läksime suhteliselt pingevabalt mängima

Eurosarja teise ringi M-grupi mänge alustas Eesti valitsev meister kahe kaotusega, aga pärast teisipäevaseid matše on edasipääsušansid päris arvestatavad. Thessaloniki PAOK-il (Kreeka) on kolm võitu, Kalevil, Oradeal ja Dijonil (Prantsusmaa) üks võit ja kaks kaotust. Veerandfinaali pääsevad kaks paremat, seega on praeguse seisuga kõik enda kätes.