Talisport on kallis. Kahevõistluses tipus püsimine nõuab pallimänguklubi eelarvet

Talispordis on mitmel alal kujunenud paar-kolm keskust/riiki, kus teadmisi ja võimalusi on konkurentidest rohkem ja need on paremad. Eestlased on olukorras, kus tippu jõudmiseks või seal püsimiseks tuleb aina enam kiigata välismaale. Delfi Sport vaatab algava talihooaja alustuseks, miks ja kuidas teevad meie sportlased välismaalastega koostööd. Alustame 27-aastasest Kristjan Ilvesest, kes on praegu maailma parima kahevõistluskoondise täieõiguslik liige. Ilvese puhul on selge, et maailma tipus püsimiseks tal praegu Norra koondisele alternatiivi ei ole. Samal tasemel Eestis harjutades oleks vaja kokku saada eelarve, millega võiks siinmail vabalt mängida korvpallimeistrivõistlustel kullale ja jalgpallis ilmselt samuti tiitlile.