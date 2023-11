Skandinaavia ja Kesk-Euroopa mudel toodab laskesuusatamises edu. Eesti soovib tehtud sammuga samuti sellele kiirrongile hüpata

Talispordis on Eesti koondised reeglina tegutsenud eestlasest juhendaja käe all. Selgeks erandiks on olnud laskesuusatamine, kus on kätt proovitud ka ala suurnimedega. 2002. - 2006. aastal tegutseti venelase Anatoli Hovantsevi näpunäidete järgi. 2010. - 2014. tüüris koondist lätlane Maris Cakars. 2015/16 oli lasketreeneriks soomlane Asko Nuutinen ning 2016. - 2018 füüsilise ettevalmistuse treeneriks soomlane Ilkka Luttunen.