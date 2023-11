Norrasse siirdumine suurendas treeningumahtu 40% ja esitas esialgu harjumatuid nõudmisi

Mitmel talialal Eesti koondist pole ja seetõttu harjutavadki paljud iseseisvalt või on mööda maailma laiali pillutatud. Nagu laskesuusatajatel on rahvusesindus olemas ka murdmaasuusatajatel. Üks viimaste hooaegade edukamaid eesti suusatajaid Alev harjutab aga juba aastaid teistest eraldi. 2020. aastal seadis ta end sisse Norrasse. Eeloleval talvel soovib ta teha tulemustes selge edasihüppe. Võrreldes teiste välismaal harjutavate eestlastega peab Alev siiski läbi ajama sisuliselt piskuga. Fjordide maal treenimine on talle aga paljud põhitõed juba nii selgeks teinud, et tegelikult saab ta paljuski iseseisvalt hakkama. Norras on selline asi aga tavapärane: juba 16-aastased noorsportlased pannakse oma igapäevaste treeningute eest vastutama.