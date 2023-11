Eva-Lotta Kiibus koostööst tippkoreograafiga: maailmas ongi viis suuremat nime

Iluuisutamises on Eestis viimastel aastatel peamiselt fookuses olnud naisüksiksõitjad. 2020. aasta EM-il saavutas Eva-Lotta Kiibus seitsmenda koha ning oli aasta hiljem MM-il 14. Seejärel on esinumbri rolli haaranud Niina Petrõkina. 2022. aasta Tallinna Euroopa meistrivõistlustelt läks kirja kaheksas koht. Tänavusel EM-il vahetas ta selle juba kuuenda vastu. Maailmameistrivõistlustel saavutatud üheksas koht oli Eesti iluuisutajale aga esimeseks esikümnekohaks.

20-aastane Kiibus harjutab nüüdseks hollandlase Thomas Kennese näpunäidete järgi. 19-aastase Petrõkina juhendajaks on kohalik treener Svetlana Varnavskaja. Mõlema iluuisutaja kavad valmivad aga maailma absoluutsesse tippu kuuluvate koreograafide poolt. Kui keeruline on enda jaoks sobiva koreograafi leidmine ning kuidas käib koostöö inimestega, kellel on kliente üle maailma? Ja kui palju antud teenuse kasutamine sportlase jaoks üldse maksab?