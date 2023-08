Jaanuari lõpus parema põlve ristatisidet ja meniskit vigastanud freestyle-suusataja Kelly Sildaru on läbi suve tegelenud kodumaal taastusraviga. Sportlase enda sõnul on vahepeal olnud ka tagasilööke, kuid tema kindel siht on naasta tippsporti. Enne esimest lumelaagrit soovib ta korra minna veel Austriasse Red Bulli keskusesse.