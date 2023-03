Kelly Sildaru siirdub Red Bulli tippkeskusesse: siiamaani veel õpin, kuidas õigesti kõndida

2017. aastal vasaku põlve ristatisidet vigastanud Kelly Sildaru taastub praegu parema põlve ristatisideme traumast. Kaks kuud pärast valusat kukkumist tunnistas Sildaru, et seekordne vigastus on võrreldes eelmisega tunduvalt raskem. Sel korral tuli esimesed kolm nädalat jalga täiesti sirgena hoida ja see tähendas sisuliselt, et nii mõnedki lihased kadusid nö ära. Seni kodumaal taastusraviga tegelnud freestyle-suusataja lendab aga nädala lõpus Austriasse. Seal hakkab ta harjutusi sooritama Red Bulli tippkeskuses. Kohalikud spetsialistid hoiavad tema tegemistel edaspidi sisuliselt 24/7 silma peal.