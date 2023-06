Jaanuaris parema põlve ristatisidet vigastanud Kelly Sildaru on lühikese aja jooksul juba teist korda Thalgaus. Red Bulli treeningkeskuses pakutavad võimalused on taastusravi seisukohalt ühed maailma parimad. Sildaru harjutas seal aprilli alguses kaks nädalat. Praegu on ta Austrias olnud taas kaks nädalat ja on veel ühe. Samas käis ta ka 2017. aasta vasaku põlve ristatisideme traumast paranemas. Sildaru sõnul on keskus vahepealse aja jooksul kõvasti edasi arenenud ja pakutavad võimalused aina kasvanud. Tänu uudsetele katsetele sai ta enda kohta nii mõndagi huvitavat teada.