DELFI VIDEO | Kelly Sildaru EOK juubelinäituse avamisel: olümpiamedal on kõige kallim ja olulisem

Kelly Sildaru sõnul on kõik näitusel olevad medalid pärit spordimuuseumist. „Mina ise neid ei valinud, kuid kõige olulisemad neist on siin olemas. See on kõige olulisem,“ rääkis Sildaru.

Kas eestlannale meeldivad pigem klassikalise kujuga medalid või omapärase välimusega X-mängude medalid? „Mulle meeldib, et need on erineva kujuga. X-mängude puhul on põnev see, et kunagi ei tea, milline medal antakse. See lisab kollektsioonile vürtsi,“ lisas Sildaru.