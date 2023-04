Nüüd, kui kevad on käes – ehkki Eestimaale pole see aastaaeg veel jõudnud –, tuleb vaadata tagasi lõppenud talvele. Kuidas meie sportlased hakkama said ja Eesti Päevalehe või enda püstitatud eesmärgid täitsid. Aga üle kumma õla vaadata, hüva või kura? Kahjuks kura, kuigi leidus ka pisut hüva, aga põrumisi oli palju rohkem kui ohoo-üllatusi.