BBC: Manchester Unitedi uus peatreener on sisuliselt paigas

Allikate sõnul on United jõudnud 52-aastase Ten Hagiga suulisele kokkuleppele. United pole lepingut veel kinnitanud, väidetavalt ei juhtu see enne hollandlase praeguse tööandja Amsterdami Ajaxi karikafinaali PSV Eindhoveniga, mis peetakse pühapäeval.

Ten Hag on Ajaxit juhendanud alates 2017. aastast. Tema käe all on klubi võitnud kaks Hollandi meistritiitlit ja jõudnud korra UEFA Meistrite liigas poolfinaali.