Manchester Unitedi fännid kavandavad tänaseks protesti, mis jätab tribüünid 17 minutiks tühjaks

Protestiaktsiooni eestvedajad on kutsunud inimesi üles mitte sisenema staadionile enne kella 15:17 (Eesti aja järgi 17:17). Number 17 sümboliseerib siinjuures aastaid, mil klubi on vedanud praegused omanikud Glazeri perekonnast.

Protestid algasid juba eile, kui grupp rahumeelseid fänne Glazeri-vastaste plakatitega Unitedi treeningkompleksi ette kogunesid.

Tänase protesti osas võttis eilsel pressikonverentsil sõna ka Unitedi ajutine peatreener Ralf Rangnick. "Ma ei tea, mis neil plaanis on, aga ma olen kuulnud, et nad tahavad 17 minutit hiljem tulla. Isegi kui nad seda teevad, toetavad nad pärast seda meeskonda edasi. Kui kõvasti nad seda teevad, sõltub sellest, mida me väljakul näitame, seega see on "võta või jäta" olukord. Me ei saa oodata, et nad toetavad meid igal juhul, sõltumata sellest, mida nad väljakul näevad," vahendab Metro sakslase sõnu.

"Ma ei arva, et me oleme praegu negatiivsel foonil mänginud. Fännide toetus on olnud tohutu nii kodus kui ka võõrsil. Me pole kogenud olukorda, kus nad emotsionaalselt meie vastu pöörduksid," jätkas Rangnick.

"Ma mõistan neid. Jalgpall on kirglik ja emotsionaalne mäng. Kus iganes me väljakule tuleme, võtavad nad mängijaid alati armastuse ja kirega vastu. Aga on meie näidata, et me hoolime sellest, et treenerite tiim hoolib, et mängijad hoolivad. Üritame sellest parima välja võtta ja mängu võita."

Unitedi lootused lõpetada hooaeg Meistrite liigasse viival neljandal kohal pole kiita. Hetkel ollakse 51 punktiga seitsmendal kohal, mis ei viiks isegi Konverentsiliigasse. Neljandast kohast lahutab Unitedit kuus punkti. ManU tänane vastane on Premier League'is viimane.