Manchester United tahab peatreeneriks hollandlast, kelle esimeseks sooviks on Cristiano Ronaldole ust näidata

Ronaldo sõlmis eelmisel suvel Unitediga kahe aastase pikkuse lepingu ehk tal on kontraht ka järgmiseks hooajaks.

United maksis Ronaldo eest eelmisel suvel Torino Juventusele 15 miljonit eurot. Sel hooajal on portugallase kontol 33 kohtumist ning 18 väravat, kuid viimasel ajal on tema hoog rohkem raugenud ning suures plaanis ei ole asjad soovitult läinud. 37-aastane Ronaldo on viimase 13 kohtumisega kirja saanud neli tabamust.