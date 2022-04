Ajax ei luba peatreeneri pressikonverentsile Briti meediat

Väidetavalt on just Ten Hag Unitedi järgmine peatreener. Briti meedia teatel käivad läbirääkimised, et hollandlane praegusest klubist välja osta. Väljaostusummaks kujunevat veidi rohkem kui 1,6 miljonit naelsterlingit. Üleminek avalikustatakse ilmselt hooaja lõpus.

Ajaxi klubile aga kestvad spekulatsioonid Ten Hagi tuleviku kohta ei meeldi. Kardetakse, et see segab peatreeneri keskendumist ning võib saatuslikuks saada nende meistritiitli jahile. Seetõttu hoitakse tänasest liigamängust Rotterdami Spartaga Briti meediat nii kaugele kui võimalik.

"Ajal, kui Ten Hag Rotterdami Sparta mänguks valmistus, oli klubi meediaosakond hõivatud Inglise meedia mängujärgsel pressikonverentsil osalemise sooviavalduste tagasi lükkamisega. Ei mingit (Briti) raadiot, ajalehti ega ka Sky Sports Newsi," rääkis Sky Sportsi reporter Gary Cotterill ajalehele The Express.

"Ajax ütleb, et ta peab keskenduma järjekordse tiitli võitmisele, mis pole veel sugugi kindel, sest nad on PSV-st kuus mängu enne lõppu vaid neli punkti eespool."

"On pisut murettekitav, et ta homme Inglise meediaga ei suhtle, sest see näitab, et ta ei taha keerulistele küsimustele vastata. Aga kui ta tuleb Manchester Unitedi peatreeneriks, peab ta harjuma keerulistele küsimustele vastama kaks, vahel isegi kolm korda nädalas. See on midagi, mis Manchester Unitedi fänne muretsema paneb," lisas Cotterill.

Unitedi peatreeneritooli puudutavates küsimustes on viimasel ajal tõrjuvaks muutunud ka klubi ajutine loots Ralf Rangnick, kes ütles eilsel pressikonverentsil: "See pressikonverents puudutab homset mängu ning ma ei kavatse rääkida ühestki potentsiaalsest uuest peatreenerist."

Rangnick kinnitas siiski, et United räägib läbi vaid "tipptreeneritega" ning tunnistas, et üks neist on Ten Hag. "See on kõik, mis ma selles faasis saan öelda. Minu jaoks on tähtis vaid tiimi homseks ette valmistamine ning loodetavasti saame me kolm punkti," lisas ta.

United kohtub hetkel Premier League'is võõrsil Evertoniga. Avapoolaja järel juhib Everton Anthony Gordoni 27. minuti väravast 1:0.