VIDEO | Vihahoos Ronaldo lõi teda filminud noort fänni

"Tore mäng lõppes minu ja minu poja jaoks politseis. Ma ei suuda uskuda, et seda ütlen, aga Ronaldo lõi teda filminud Jake’ilt telefoni käest. Olen šokis, et professionaalne jalgpallur võib niimoodi last rünnata. Kui kellelgi on sellest videoid, siis oleksin neist huvitatud. Selised jalgpallurid on pätid! Ta on ju ise ka isa. Kuidas ta end tunneks, kui keegi tema lapsele nii teeks," kirjutas naine eile õhtul facebookis.